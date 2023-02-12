Mucizeler peş peşe geliyor: 156 saat sonra kurtarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 9 yaşındaki Semih Ege, 156 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremin yaşandığı illere çok sayıda arama-kurtarma ekipleri gönderildi. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerden umutlandıran haberler de geliyor...

156. SAATTE BİR KURTULUŞ DAHA

Gaziantep’in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, ekiplerin başarılı çalışmasıyla depremin 156. saatinde enkazdan sağ olarak çıkartıldı.



Arama kurtarma ekiplerinin sevinç çığlıkları arasında çıkartılan Semih Ege ekiplerin “Ne istiyorsun” sorusu üzerinde “Markete gitmek istiyorum, telefon almak istiyorum” şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Semih Ege ambülansla hastaneye kaldırıldı.

6 AYLIK HAMİLE KADIN ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe olan Antakya’da enkaz altında kalan Suriyeli 27 yaşındaki Hedil Batal isimli 6 aylık hamile kadın, Mamak Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Arama kurtarma ekibinden Orhan Katıkçı, “Mamak Belediyesi ekipleri olarak çok mutluyuz. Vatandaşlarımızın desteğiyle 6 aylık hamile kardeşimizi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtardık” diye konuştu.

155 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan Tolga Fakıoğlu (34), 155 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Defne ilçesi Şükrü Güçlü Bulvarı'nda yıkılan Sümer Apartmanı'nın enkazından ses alınca, arama-kurtarma çalışması başlattı. Enkaz içerisinde yaşam koridoru oluşturan ekipler, 155 saat sonra Tolga Fakıoğlu'nu sağ olarak çıkardı. Fakıoğlu, ambulansla tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

153'ÜNCÜ SAATTE ABLA-KARDEŞ KURTARILDI

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında yürütülen çalışmalarda, Rabia Öğretmen ve kız kardeşi Elif enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

AFAD, UMKE, ambulans, polis ve jandarma ekipleri Elitaş Mahallesi'ndeki Mercan Malikanesi'nin enkazı altında kalan insanları kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Rabia Öğretmen'in sesinin duyulmasının ardından 8 saatlik çalışma yapıldı ve ekip genç kadına ulaştı.

Kurtarma görevlileri 153 saat sonra Rabia Öğretmen'i enkazdan çıkardı. İlk müdahalenin ardından depremzede hastaneye kaldırılırken, bu mucizeden birkaç dakika sonra ise kız kardeşi Elif enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

152'İNCİ SAATTE 8 YAŞINDAKİ AHMET KURTARILDI

Adıyaman’da 152. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici sağ olarak kurtarıldı.

Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.

150'İNCİ SAATTE BİR ÇOCUK KURTARILDI

Depremin vurduğu illerden biri olan Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, 150'nci saatte yıkılan Konak Apartmanı'nın enkazından 5 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak çıkardı. Kütahya Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince kurtarılan kız çocuğu, tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kurtarılan kız çocuğunun sedye ile ambulansa taşındığı anı, Twitter'dan paylaşarak, "150'nci saat müjdesi, az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var" dedi.