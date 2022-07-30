Müftüden inciler: Cemaate cennet müjdesini verdi

Yalvaç İlçe Müftüsü'nün ilçede bulunan Kuran kurslarının 60 bin liralık elektrik borcunu ödeyene 'cenneti müjdeleyeceğini' söyledi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi müftüsü Ö.C., ilçede bulunan Kuran kurslarının Diyanet tarafından 10 bin lirası ödenen 70 bin liralık borcunu karşılayana 'cennet' garantisi verdi.

Bayram namazı sırasında borç için vatandaşlara müracaat eden Ö.C., konuşmaların tepki çekmesi üzerine açıklama yaptı.

Halk TV'nin haberine göre Ö.C. "Kimseye cenetten yer vadetmek gibi bir dengesizliğe düşmedim, düşmem. Sadece cemaate böyle hayırların vesile olacağı durumları anlattım. Bundan sonra da anlamaya devam edeceğim. Kimin ne hesabı var bilemem. Alnım ak başım dik. Bu yalanı ortaya atanları bu yalana alet olanları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Cemaatin içinde bulunan Yalvaç Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay ise "Bu sözleri hepimiz duyduk" diyerek Ö.C.'ı yalanladı.

AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel’in ilçeyi ziyaretinde olanları anlatan Günay, Özel’e "Bu konuyu ben dillendirdim. Müftü Bey'in uyarılmasını istedik. Konuşmanın yanlış olduğunu, farklı yerlere gidebileceğini, inanan insanların olabileceğini söyledim. Uyarı yapılmasını istedik" dedi.