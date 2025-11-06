  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti

Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti

Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti
Güncelleme:

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da Atatürk için camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Bu durumdan rahatsız olan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında anılmaya hazırlanıyor.

Ulu Önder'in ölüm yıldönümü yaklaşırken Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım 2025 saat 12.30’da il genelindeki camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Müftülüğün talimatı sonrası eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı.

Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullandı.

Boynukalın'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki çekti.

text-ad
Etiketler Mehmet Boynukalın kocaeli müftülüğü mustafa kemal atatürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu Obrukların oluştuğu, duvarların çatladığı ilçe diken üstünde Obrukların oluştuğu, duvarların çatladığı ilçe diken üstünde Altın yatırımı tavsiyeleriyle tanınan İslam Memiş bakın kim ile kardeş çıktı! Altın yatırımı tavsiyeleriyle tanınan İslam Memiş bakın kim ile kardeş çıktı! SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi Mor renk düşkünü genç kadın TOGG'u ''çaça TOGG''a çevirip, üzerine plaket aldı! Mor renk düşkünü genç kadın TOGG'u ''çaça TOGG''a çevirip, üzerine plaket aldı! Avrupa'da şov yapan Galatasaray'ın kasası doldu taştı! Avrupa'da şov yapan Galatasaray'ın kasası doldu taştı! İfadesi alınan 6 gazeteci hakkında karar verildi İfadesi alınan 6 gazeteci hakkında karar verildi Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
İstanbul'da görülmemiş vahşet: Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ döküp öldürdü! İstanbul'da görülmemiş vahşet: Uyuyan eşini üzerine kızgın yağ döküp öldürdü! ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı! Trafikte yeni düzenleme: 33 bin adet hız levhası kaldırıldı! Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Görüntüler İstanbul'da bir AVM'den! Ünlü futbolcuya silah çektiler Görüntüler İstanbul'da bir AVM'den! Ünlü futbolcuya silah çektiler Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Güllü'nün ölümünün ardından kızı yeniden ifade verip dikkat çeken iddialar da bulundu! Güllü'nün ölümünün ardından kızı yeniden ifade verip dikkat çeken iddialar da bulundu!