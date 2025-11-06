Müftülüğün 10 Kasım kararı eski Ayasofya imamını rahatsız etti

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım'da Atatürk için camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Bu durumdan rahatsız olan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'ın yaptığı paylaşım tepkilere neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında anılmaya hazırlanıyor. Ulu Önder'in ölüm yıldönümü yaklaşırken Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım 2025 saat 12.30’da il genelindeki camilerde Atatürk, şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu. Müftülüğün talimatı sonrası eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Boynukalın, "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" ifadelerini kullandı. Boynukalın'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki çekti.