Müge Anlı, 14 yaşındaki Emirhan’ın hayallerini gerçeğe dönüştürdü

İstanbul’da yaşayan Bilgin Ailesi’nin 7 ay önce hayatı alt-üst oldu. Baba Bilgin, 20 yıllık eşini ve 5 çocuğunu arkasında bırakıp internet üzerinden tanıştığı bir kadınla gitti. 5 çocuğu ile ortada kalan anne Nilgün Bilgin, yaşadığı üzüntüler nedeniyle işitme engelli oldu. Küçük yaştaki çocukları eve ekmek getirebilmek için okulu bırakıp çalışmaya başladı. Zor şartlar altında kendilerine yeni bir hayat kurdular. Ancak 14 yaşındaki Emirhan; annesinin onu duymayışına ve kardeşlerinin okula gidemeyişine çok üzülüyordu.

Müge Anlı’nın; “Ramazan Ayı boyunca her gün bir hayali gerçekleştireceğiz. Bana hayalinizi yazın, hayallerinizi gerçeğe dönüştürelim” diyerek yepyeni bir sosyal sorumluk projesine imza attı. Müge Anlı’nın bu iyilik hareketini duyan Emirhan Bilgin, eline kağıt kalemi aldı ve Müge Anlı’ya hayalini yazdı. Annesi için işitme cihazı, kardeşleri için eğitim fırsatı istiyordu.

Küçük Emirhan’ın mektubuna duyarsız kalamayan Müge Anlı, Emirhan ve ailesini stüdyoda ağırladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım; “Çocuklarımıza eğitimleriyle ilgili her ne gerekiyorsa hepsini sağlayacağız” derken İşitme Merkezi Genel Müdürü Ersin Oray; “Emirhan merak etmesin. Annesinin gerekli bütün tedavisini yapacağız” sözünü verdi. Emirhan’ın hayalleri Müge Anlı, sayesinde gerçekleşmiş oldu.

Müge Anlı, hayal hakkını ailesi için kullanan Emirhan’a kendisi için ne istediğini sordu. Küçük çocuk önce bir şey istemediğini söyledi. Ancak Anlı’nın ısrarı üzerine en büyük hayalinin Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nu görmek olduğunu açıkladı. Bu hayali duyan Galatasaray’ın Teknik Direktörü Fatih Terim, “Sadece stadı görmek yetmez” dedi ve Emirhan’ı futbolcularla bir araya gelebileceği antrenmana davet etti.

Müge Anlı, Ramazan Ayı’nın 3’üncü gününde 14 yaşındaki küçük bir çocuğun hayallerini gerçeğe dönüştürdü.