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  3. 23 Temmuz 2020 13:01

Müge Anlı canlı yayında müjdeyi verdi! Kuyumcu kardeşler gözaltında

İstanbul'da emanet altınlarla kaçtığı iddia edilen kuyumcularla ilgili yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı, kuyumcunun sahiplerinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü’nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Efe Kuyumculuk mağdurlarını stüdyosunda ağırlayan Müge Anlı, son dakika gelişmesini canlı yayında verdi. Kuyumculuk sahiplerinin gözaltına alındığını duyuran Anlı, "Konuyla ilgilenen savcı, Efe Kuyumculuk'un sahipleri olan 3 kardeşin mevcutlu getirilmesi talimatını verdi. Kardeşler gözaltına alındı. Yarın da savcı karşısına çıkarılmaları bekleniyor" dedi.

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