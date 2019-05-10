Müge Anlı canlı yayında yine bir mucizeye imzasını attı

Pakize Dindarol, 1979 yılında Mustafa Dindarol ile bir birliktelik yaşadı. Bu birliktelikten Murat ismini verdikleri bir bebekleri dünyaya geldi. Çift bir süre sonra ayrıldı. 7 aylık bebeği ile ne yapacağını bilemeyen Pakize Dindarol, maddi yetersizliklerden dolayı bebeği Murat’ı evlatlık vermek zorunda kaldı. Ancak oğlunu bir gün bile unutmadı.

Murat’ın kime evlatlık verildiğini bilmeyen Dindarol, hayatını yoluna koyunca onu aramaya başladı. Hiçbir yerde bulamayınca da Müge Anlı’ya başvurdu. Müge Anlı, önce Murat’ın İstanbul’da olduğunu öğrendi. Sonra sokak sokak aramaya başladı. Çok geçmeden de arama çalışmaları sonuç verdi. Murat bulundu.

Müge Anlı stüdyosu, bugün mucize kavuşmaya sahne oldu. Anne-oğlun kucaklaşması yürekleri burktu!