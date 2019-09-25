Müge Anlı canlı yayınında Burhan Aykurt hakkında sıcak gelişme

Müge Anlı son itirafı sonrası Mahmut Aykurt'a emniyeti yanlış yönlendirdiği için kızarken, Burhan Aykurt'un eniştesi farklı bir konuya değindi. Burhan Aykurt ile kaybolmadan 1 hafta önce görüştüğünü söyleyen eniştesi Mustafa Varlı açıklamalarıyla yeni bir gündem yarattı.

KADINLARI "BEN MEKAN AÇIYORUM" DİYEREK KANDIRDI

Müge Anlı Burhan Aykurt'u araştırırken, ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında şoke eden iddialar öğrendi. ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan 2 kişi açıklamalarıyla hayrete düşürdü. Gözlerin çevrildiği Mahmut Aykurt iddiaları yalanlarken, Müge Anlı kendisine gelen bir mesajı da okudu.

Müge Anlı canlı yayınına ismini vermek istemeyen bir izleyici bağlandı. Telefon bağlandıtısındaki genç kadın Burhan Aykurt'un ağabeyi Mahmut Aykurt hakkında konuştu. Mahmut Aykurt'un internet üzerinden ve telefonlar kadınlar ayarladığını, bu kadınları da yeni açacakları mekanda çalıştıracağını söyledi.

Canlı yayına bağlanan izleyici Mahmut Aykurt'un kendisine de teklifte bulunduğunu hatta "sen çalışma gel karım ol" dediğini söyledi. Mahmut Aykurt'un sosyal medya hesabı üzerinde de çalışmak isteyen kadınlar için iş ilanı verdiği Müge Anlı tarafından ekranlara getirildi.

Mahmut Aykurt'un kadınlara yakın olmak için çok para harcadığını ifade eden izleyici "Masasındaki kadınlara güzelmiş çirkinmiş önemli değil. İkna etsin yeterli. Masasında birçok kadın otururdu hepsine bir şeyler söylerdi." şeklinde konuştu.

Fethiye'de bir arkadaşıyla ortak eğlence mekanı açacağını söyleyerek kadınlara iş teklifinde bulunduğu belirtilen Mahmut Aykurt ise iddiaları yalandı. Mahmut Aykurt, "Ben çalışanım. Arkadaşım bana sorumlu sen olacaksın kadronu kendin kur dediği için ben iş teklifinde bulundu. Diğer iddialar da doğru değil" dedi.

MÜGE ANLI'YA GELEN MESAJ KAFALARI KARIŞTIRDI

Bu sözler üzerine Müge Anlı'ya bir mesaj geldi. Müge Anlı izleyicisinden gelen mesajı okudu ve Mahut Aykurt'a yöneldi.

İşte o mesaj...

"2016/17 yılında sosyal medyadan Burhan'la görüştüm. Ve sürekli abisinin para istediğini, alacaklılarının Burhan'ın önünü kestiğini anlatırdı. Aralarında sürekli para konusunda tartışma olurdu. Hatta bir keresinde 'ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi."

EĞLENCE MEKANI SAHİBİ DE YALANLADI

Mahmut Aykurt'un söz ettiği eğlence mekanı sahibi Ünal Karakaya Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlandı. Karakaya'nın sözleri herkesi şok etti;

"Beni dün sizin yayınınızdan sonra arayıp telefonunu kapat, yayına bağlanma dedi.

Mahmut menajerim diyerek kadınları kandırıyor. Biraz önce çalıştığı marketten ayrılma nedenini kaza yaptım diye söylemişti. Yalan söylüyor! Ben hırsızlık yapan birini iş yerime alır mıyım?"

MARKET ÇALIŞANINDAN ALKOL ÇALDI İDDİASI

Mahmut Aykurt'un zarara uğrattığı iddia edilen marketin çalışanı Müge Anlı canlı yayınına bağlandı, "Kardeşi Burhan 22 bin lira kredi çekip Mahmut'un borcunu ödedi. Söylenenler doğru, Mahmur Aykurt marketten 23 bin liralık alkol çaldı." dedi.

"SİZE AYRICA ANLATACAĞIM MÜGE ABLA"

28 Kasım 2018 tarihinde Muğla'da esrarengiz bir şekilde kaybolan Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt hakkında Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Müge Anlı'nın ısrarları sonucunda her şeyi itiraf edeceğini açıkladı! Müge Anlı'nın, "Anladığım kadarıyla senin de istemediğin bir şey gelmiş kardeşinin başına, lütfen artık anlat. Kimse senin önünü kesmedi değil mi Mahmut?" demesi üzerine Burhan Aykurt'un abisi Mahmut Aykurt canlı yayında, "Tamam abla, ben size ayrıca anlatacağım" itirafında bulundu. Müge Anlı, yayın sonrası yaşanan Burhan Aykurt cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini yarın izleyicisi ile paylaşacak!

Mahmut Aykurt'un yayın sonrası yaptığı itirafta kardeşinin kaybında dikkat çekmek için yalanlar söylediğini açıkladı.

KENDİ YALANINI İTİRAF ETTİ

Mahmut Aykurt, "Kardeşim ortaya çıksın, görenler söylesin, çabuk bulunsun diye, gündem olması için böyle bir hikaye uydurdum. Yolumu kesmeleri hikayesi benim uydurduğum bir yalan" şeklinde konuştu.

Müge Anlı Mahmut Aykurt'un son dakika itirafı sonrasında, "Sen emniyeti de bizi de kandırmış oldun. Emniyeti verdiğin bu ifadeler doğrultusunda yanlış yönlendirdin. Nasıl emniyete yalan ifade verip yanlış yönlendiriyorsunuz" dedi

"BURHAN DEFİNE İÇİN BENİ ÇAĞIRDI SONRA…"

Burhan Aykurt'un eniştesi Mustafa Varlı, "Burhan'ı en son 2018'in Kasım'ında gördüm. Çay içerken 'para yetmiyor. Büyük hedeflerimiz var, çok para lazım' dedi. İzmir Bergama'da arkadaşları tarihi eser için kazısı yapıyormuş. Ben de işsizdim. 'gel enişte beraber gidelim' dedi. Ben de kabul etmedim. O 'ben gideceğim' diyordu.

Ondan 1 hafta sonra da kaybolduğu haberini aldık. Kazı yaparken çıkardıklarını çıkardılar çıkartamadıklarını bıraktılar sonra da Burhan'ı malzemelerle birlikte gömdüler diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.