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Müge Anlı Ece G.'nin ölüm nedeninini canlı yayında açıkladı

Müge Anlı Ece G.'nin ölüm nedeninini canlı yayında açıkladı
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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak bugün sabaha karşı hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.'nin otopsi raporundan ilk ayrıntıyı Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı’na çıkmak üzere yola çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.’den 4 gün sonra ormanda sağ olarak bulunmuştu.

Mimar Ece G., hastanede tedavi altına alınmış ardından entübe edilmişti. Ancak kötü haber bugün sabaha karşı geldi ve Ece G.’in sabaha karşı 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G., 2 Mart 2025 Pazar günü “Biraz hava alacağım” diyerek evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı’na gitmiş ve 4 gün boyunca kendisinden  bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, 4 gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Atv ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı’nın programında, Anlı Ece G.’nin otopsi raporundan ilk bilgileri açıkladı.

Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı otopsi raporundan gelen ilk bilgiye göre Ece G.'nin uzun süre aç, susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği bilgisi ve ölüm nedeninin ilk bulgulara göre çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

Arkadaşına attığı mesaj dikkat çekmişti

Müge Anlı’nın programında, Ece G.’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi. 

Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı” ifadelerini kullanmış olması, olayın esrarengiz yönünü daha da belirgin hale getirdi.

 

 

Etiketler ece mimar peyzaj mimarı belgrad ormanı müge anlı canlı yayın atv
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