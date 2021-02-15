Müge Anlı, konuğunun intihar ettiği iddiasına tepki gösterdi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı olayı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. Zor günler yaşayan Davut Kıranlı'nın ise yaşadıklarını kaldıramayıp intihar ettiği ileri sürüldü.

"BÖYLE HABERLERLE TEŞVİK EDİYORSUNUZ"

Bugün yayınlanan programın sonunda bu konudan bahseden Müge Anlı, tepkisini de ortaya koydu. Davut Kıranlı'nın intihar haberlerini sert bir dille yalanlayan Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlatmıştı.

Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söylemişti.

Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıklamıştı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söylemişti. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.

15 yaş küçük sevgilisiyle kaçan kadından şoke eden sözler

Kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince stüdyo karıştı!