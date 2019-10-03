Müge Anlı programındaki detaylar dehşete düşürdü

Müge Anlı'da 23 Ağustos'ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünden eşi Nazife Demirel sorumlu tutuluyor. Nazife Demirel'in kocasını 10 yıllık yasak aşkına öldürttüğü iddia edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM ARAŞTIRILIYOR

Eşinin bir eğlence mekanında uygunsuz görüntülerini gören Tucay Demirel, 3 çocuğunu alıp Afyonkarahisar'da pazarda ekmek satmak için yola çıktı. Pazarda satış yapan Tuncay Demirel'e araba çarpması ve Demirel hayatını kaybetti.

EŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ GÖRDÜ

Sıklıkla iş için şehir dışına çıkan Tuncay Demirel'in 20 yıllık eşinin bir gece kulübünde çekilmiş fotoğraflarını görür. Demirel, hızla evine geri dönen Tuncay Demirel eşine o görüntüleri sorar. Eşi Nazife Demirel, kendisini Yasin adında bir adamın gece kulübünde zorla çalıştırdığını söyler. Çift emniyete giderek Yasin adındaki şahıstan şikayetçi olurlar. Ancak, Tuncay Demirel iş için tekrar şehir dışına çıktıktan sonra Nazife Demirel şikayeti geri alır.

EŞİNİN YASAK AŞKI ARABAYLA ÇARPTI İDDİASI

Eşi Nazife Hanım'ın şikayetini geri aldığını öğrenen Tuncay Demirel, eşiyle tartıştıktan sonra 3 çocuğunu da alır şehir merkezine yola çıkar. 22 Ağustos Perşembe günü Harbiş pazarında ekmek satışı yapan Tuncay Demirel, eşinin de orada olduğunu öğrenince yine büyük bir tartışma yaşandı. Nazife Demirel'in yasak ilişki yaşadığı Yasin'in arabayla çarptığı iddia edilen Tuncay Demirel orada hayatını kaybetti.

HER GECE UYKU HAPI VERİP GECE KULÜBÜNE GİTMİŞ

Tuncay Demirel'in şüpheli ölümünden ailesi gelinleri Nazife Demirel'i sorumlu tutuyor. Gelinlerinin müstehcen görüntülerinin çıktığını söyleyen aile, oğullarının her gece uyku hapıyla uyutulduğunu ve gelinlerinin gece kulübüne gittiğin söyledi.



