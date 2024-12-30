  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti

Müge Anlı'da bir garip olay: Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti

Müge Anlı'da bir garip olay: Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti
Güncelleme:

Çocuklarını ve kocasını terk eden Cemile isimli kadın, Müge Anlı'nın stüdyosunda kocasıyla yüzleşti. Kadının evi terk etme nedeni ise şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. 3 çocuğunu ve kocasını bırakan Cemile isimli kadın, canlı yayında kocasıyla yüzleşti. 

Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı.

Hamsi olayının ardından duygusal olarak zor bir döneme giren Cemile, bu durumu bir dönüm noktası olarak kabul ettiğini söyledi. 

O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.

Etiketler müge anlı ile tatlı sert cemile pastacı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir hayal daha gerçek oldu: Türkiye'nin gururu HÜRKUŞ havalandı Bir hayal daha gerçek oldu: Türkiye'nin gururu HÜRKUŞ havalandı ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıllık kısıtlama eskiden alınan araçları kapsayacak mı? ÖTV muafiyetli araçlarda 10 yıllık kısıtlama eskiden alınan araçları kapsayacak mı? 2025 yılının zamlı MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı 2025 yılının zamlı MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı 2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı 2024 yılının son seçim anketinin sonuçları açıklandı Ne altın, ne de elmas... Türkiye'nin dudak uçuklatan fiyatlara sahip ''taşı'' Ne altın, ne de elmas... Türkiye'nin dudak uçuklatan fiyatlara sahip ''taşı'' İstanbul'da kırbaçlı, zincirli sapkın partiye polis baskını İstanbul'da kırbaçlı, zincirli sapkın partiye polis baskını İsrail'den dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Erdoğan bizi aradı'' İsrail'den dikkat çeken Erdoğan iddiası: ''Erdoğan bizi aradı'' Milyonlarca emekliyi yeni yıla girdiğine pişman edecek zam oranı Milyonlarca emekliyi yeni yıla girdiğine pişman edecek zam oranı Ekonomi yönetiminden emekli aylığı kararı Ekonomi yönetiminden emekli aylığı kararı TÜİK Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardı... TÜİK Türkiye'nin yoksulluk haritasını çıkardı...
Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... Suriyelilerle yapılan anketin sonuçları belli oldu: İşte ''ülkeme döneceğim'' diyenlerin oranı... Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi: Akademik Giriş Sınavı geliyor Öğretmen alımında KPSS dönemi sona erdi: Akademik Giriş Sınavı geliyor Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi yapan banka değişti Emekli promosyonunda en yüksek ödemeyi yapan banka değişti Soğuk ve yağışlı havalara veda edin, hava durumu sürpriz yapacak! Soğuk ve yağışlı havalara veda edin, hava durumu sürpriz yapacak! Galatasaray Serdal Adalı'yı tebrik etmedi Galatasaray Serdal Adalı'yı tebrik etmedi En çok gayrimenkul satılan il ve ilçeler açıklandı En çok gayrimenkul satılan il ve ilçeler açıklandı Devrim Özkan'dan çarpıcı itiraf: Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Devrim Özkan'dan çarpıcı itiraf: Torreira'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Kerem Aktürkoğlu öfkesine yenik düştü, küfrü bastı! Kerem Aktürkoğlu öfkesine yenik düştü, küfrü bastı! İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı İstanbul'un kara kavuşacağı tarih açıklandı