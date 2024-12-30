Müge Anlı'da bir garip olay: Kocasını terk edip pastacıya kaçan kadının gerekçesi şoke etti

Çocuklarını ve kocasını terk eden Cemile isimli kadın, Müge Anlı'nın stüdyosunda kocasıyla yüzleşti. Kadının evi terk etme nedeni ise şaşkına çevirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. 3 çocuğunu ve kocasını bırakan Cemile isimli kadın, canlı yayında kocasıyla yüzleşti.

Stüdyoya konuk olan kadın, pastacı Tacettin'e kaçma gerekçesini ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesine bağladı.

Hamsi olayının ardından duygusal olarak zor bir döneme giren Cemile, bu durumu bir dönüm noktası olarak kabul ettiğini söyledi.

O anlara ilişkin görüntü kısa sürede viral oldu.