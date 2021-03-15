Müge Anlı'da ilginç anlar! Sarılmak isteyince olanlar oldu

Müge Anlı canlı yayında kendisine sarılmak isteyen kadını kıramayınca gündeme bomba gibi düşen bir olay yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te İsa Akman olayı gündemde... Akman kayınbiraderi Abrurahman Çığ'ı ormana kaldırıp tecavüz etmiş ve çıplak fotoğraflarını çekmişti.

Antalya emniyeti tecavüzcü enişteyi ve ona yardım eden 3 arkadaşını bulup gözaltına aldı. Müge Anlı bu gelişmeyi duyurunca yayında ilginç anlar yaşandı.



Kabusları olan eniştenin tutuklandığını öğrenen aile sevinçle Müge Anlı'ya teşekkürler yağdırdı. Müge Anlı'nın hayranı olan kardeşlerden en büyüğü Zahide Zengin o coşkuyla 'Sizi çok seviyorum Müge Hanım. Aşkımsın çok sarılmak istiyorum. 6 aydır canım çok yandı size sarılayım' diyerek ricada bulundu.



Müge Anlı işte o anda hiç beklenmedik bir şey yaptı ve bu teklifi kabul etti. Koronavirüs salgını başladığı günlerde stüdyoya perde gerdiren Müge Anlı, tüm pandemi kurallarını hiçe saydı.

Zahide Zengin'in sarılma isteğini "Gel ya... gel sarılalım. Ben de sarılmak istiyorum' diyerek kabul etti.

MASKE DÜŞÜNCE MÜGE ANLI GERİLDİ

Zahide Zengin yerinden kalkıp Müge Anlı'ya gitti. Müge Anlı bir maske takıp ona da bir tane verdi. kucaklaşma sırasında Zahide Zengin'in maskesi düşünce Müge Anlı kısa bir panik yaşadı.

Zahide Zengin'in yüzünde maske olmadığını gören Müge Anlı 'Kız nerede masken' diyerek etrafı taradı. Yere düşen maskeyi görünce 'Kız kızacaklar bak ordan bakıyorlar' deyip yerdeki maskeyi aldırıp yüzüne taktırdı.

Ünlü sunucunun Zahide Zengin'in 'virüs bulaşır' diye endişenmesine verdiği yanıt ise şoke etti. Müge Anlı "Tamam otur boşver... Olmaz öyle hemen bir şey...' dedi.