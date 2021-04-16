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Müge Anlı'dan Instagram'ı sallayan paylaşım

ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı iki gün önce açtığı Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile büyük beğeni topladı.

Müge Anlı hafta içi her gün ATV ekranlarında sabah programı sunuyor. Anlı, sosyal medyadan her zaman uzak olduğunu dile getirse de iki gün önce Instagram hesabı açtı. 

Sevenlerini ve takipçilerini şaşırtan Anlı ikinci kez bombayı patlattı. Müge Anlı, Muazzez Abacı’nın Vurgun şarkısını söylediği bir video paylaştı: “Bu kadar stresle nasıl başa çıktığımı soruyordunuz. Türk Sanat Müziği ile.”

Etiketler müge anlı instagram müzik
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