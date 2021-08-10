Müge Anlı'dan ''kadın cinayetleri'' için tepki çeken yorum

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yüzlerce kadın cinayetini çözen ve suçluları adalete teslim eden başarılı sunucu Müge Anlı, artan kadın cinayetleri sonrası yaptığı yoruma sosyal medyadan tepki yağdı.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, vefat etmeden bir gün önce son görüştüğü kişinini Ümitcan Uygun olduğu öğrenilen ve tırnaklarından çıkan DNA'nın eşleşmesi ile ölümünün baş şüphelisi olarak Uygun'un tutuklandığı Esra Hankulu cinayetine ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara "Siz de biraz kimlerle beraber olduğunuza bir bakın.

Bakalım adamların kaşı gözü oynuyor mu? Adamın gözünden de anlarsın yani" diye görüş beyan etti. Anlı'nın bu yaklaşımı çok eleştirildi.

Programında özellikle çözdüğü cinayetlerle adını duyuran, Ümitcan Uygun ve ailesinden bir dönem ciddi ölüm tehditleri de alan Müge Anlı'nın bu yorumu, sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından, kadın cinayetlerinde tüm hatanın kadında arandığı bakış açısını destekleyen bir yorum olarak görülerek eleştirildi.