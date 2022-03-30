  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

Müge Anlı'dan Suriyeli vatandaşa: O kadar pompalı tüfek meraklısıysan gitseydin de ülkeni korusaydın

Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün yine sosyal medyayı karıştıran bir olay işlendi.

13 yaşındaki Celal Seyit'in kaybolması ile alakalı olarak programa katılan Suriyeli'nin söyledikleri sonrası Müge Anlı çok sinirlendi.

MÜGE ANLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ
Müge Anlı programına katılan Suriyeli vatandaşın sözleri ve tavırları nedeniyle adeta çıldırdı.

Müge Anlı kayıp kişi ile ilgisi olan Suriyeli'ye "Senin pompalı tüfekle ne işin var kardeşim. Burada kimin evinde pompalı tüfek var? Senin Antalya'da pompalı tüfekle ne işin var? O kadar silaha meraklıysan gidip ülkeni korusaydın!" dedi.

"VATANINI SATAN TÜRKİYE'YE NASIL İHANET EDER!"
Bu sözler sonrasında programdaki Suriyeli "Benim vatanım burası artık. Suriye yok benim için." açıklamasını yaptı. Müge Anlı da bu sözler üzerine "O zaman buranın kurallarına göre yaşa! O ruhsatsız silahınla gidip memleketin için savaş. Vatanını satan Türkiye'ye nasıl ihanet eder anlayın" dedi.

Etiketler müge anlı suriyeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'daki müzakere masasında boş koltuğun sırrı!
Huawei otomobil piyasasını altüst etti! İşte karşınızda en uzun menzilli elektrikli otomobil
7 katlı apartmanda dehşet! Aynı aileden 5 kişi peş peşe intihar etti
Enflasyon gerçeğini MetroPOLL'ün anketi ortaya çıkardı
Karadeniz'deki doğal gaz için tarihi gelişme
AK Parti asgari ücrete ek zam, 3600 ek gösterge ve EYT'liler için tarihi açıkladı
Çürümeye terk edilen ABD efsanesi Hummer'ı baştan yarattı
Motorine bir indirim daha geliyor!
Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'ya Will Smith göndermesi olay oldu
Dolar, Euro ve altındaki ''barış'' havası çabuk geçti; yükselişe geçtiler!