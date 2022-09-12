Müge Anlı'nın tepesi attı! ''Ben tatlı dille dolandırılacak birine benziyor muyum?''

Mehmet Karahan cinayetini araştıran Müge Anlı, canlı yayında çılgına döndü. İddiaların odağındaki ismin ifadelerine tepki gösteren Müge Anlı, ''Ben tatlı dille dolandırılacak birine benziyor muyum?'' dedi.

atv ekranlarının sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" te sinirler gerildi. DJ Mehmet Karahan cinayeti hala çözülemedi. İddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz telefon bağlantısı esnasında verdiği cevaplarla Müge Anlı'yı çıldırttı. "Ben tatlı dille dolandırılacak birine benziyor muyum?" diyen Müge Anlı o kadar sinirlendi ki anında reklamlara gidildi.

DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan kimdir?

Manisa'da ikamet eden Mehmet Karahan, 5 yıl önce ortalıktan şüpheli bir şekilde kaybolmuş ve bir daha bulunamamıştı. Sevgilisi Cemal Durmaz tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, konuya dair çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

Mehmet Karahan'ın katili kim?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Karahan cinayeti gündeme geldi. Fatma Karadağ'ı, cinayetle itham eden damadı ise "Cemal'e büyük adam diyordun kardeşini öldürttün. Öldürdünüz. Yeni bulduğun kişinin de istihbaratçı olduğunu söylüyorsun. Bir de yurt dışında yaşıyormuş. Yine birini mi öldürteceksin" şeklinde konuştu.

"Sen istersen cesedi hemen çıkarırsın" diyen damat, kayınvalidesinin cinayete dair çok sayıda detay bildiğini ileri sürdü. Katil henüz bulunmadı.

9 Eylül tarihli yayında ise DJ Gezgin cinayetinde yeğen Alim Karadağ itirafta bulundu. Karadağ, "Annem dayımın ölümünden sorumlu." dedi.