Müge Anlı'ya canlı yayında itiraf etmişlerdi: Mezarları açılacak!

Müge Anlı'nın programında aydınlatılan üfürükçü Mustafa cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugünkü yayınında cinayete kurban giden Mehmet Y. için fethi kabir işlemi yapılacağını duyurdu.

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen üfürükçü Mustafa'nın cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayete kurban giden Mehmet Y.'nin eşi Sebile Y., canlı yayında önemli itiraflarda bulundu. Sebile, üfürükçü sevgilisi Mustafa S.'ın kendisini tehdit ederek uygunsuz fotoğraflarını çektiğini ve onunla dini nikah kıydıklarını açıkladı. Ayrıca, eşinin zehirlenerek öldüğünü de ifade etti.

“BENİMLE EVLENMEK İÇİN KOCAMI ÖLDÜRDÜ”

Sebile Y., Mustafa'nın kendisine "getirdiği suyu Mehmet'e içirmesini" söylediğini, çocuklarına ise bu suyu içirmemesi gerektiğini tembihlediğini anlattı. Y., Mustafa'nın getirdiği suyu tarhana çorbasına kattığını ve Mehmet'e içirdiğini belirterek, "Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü" dedi.

Sebile'nin bu itiraflarının ardından, Mustafa S., suçlamaları reddederek sessizliğini korudu. Yayın sırasında yaşanan bu gelişmeler sonrasında, polis ekipleri programı ihbar kabul ederek hem Sebile hem de Mustafa'yı gözaltına aldı. İkili, yapılan işlemler sonrasında tutuklandı.

MEZARI AÇILACAK

Müge Anlı, 27 Eylül tarihli yayınında, Mehmet Y.'nin mezarının açılacağını ve ölümüne dair daha fazla bilgi edinmek için fethi kabir işlemi yapılacağını duyurdu.

Müge Anlı, yeni gelişmeleri şu açıklamalarda bulundu:

"Zehirli tarhana çorbasıyla kocasını öldüren Sebile ve üfürükçü Mustafa S. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Y.'nin mezarının açılmasına yönelik talimat verdi. Edindiğimiz bilgiye göre; Mustafa S.'nin evinde bir flaş bellek bulunuyor.

İçerisinde değişik değişik kadınların uygunsuz görüntülerine ulaşılmış. Sebile Y.'le de çekildiği bazı fotoğraflar vardı. Bunları evdeki küçük çocuğun çektiği ortaya çıkmıştı. Çocuk ifadesinde, 'Annem de güzel çekemiyorum diye bana vurdu' demiş.”

KARISININ DA MEZARI AÇILDI

Anlı, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Üfürükçü Mustafa'nın eşi Rasime S.'ın karısının da mezarı açıldı bundan iki gün evvel. Onun da ölüm nedeninin tespiti için sayın savcımız hanımefendinin mezarını açtı."