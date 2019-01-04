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  3. 04 Ocak 2019 13:04

Müge Anlı’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi

Polis harekete geçti! 10 yıl önce kaybolan kadın ve kızı ile ilgili arama çalışmaları başladı.

Müge Anlı’ya önce itiraf etti, ardından yer gösterdi
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Kocaeli’nde 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal ile ilgili şok bir gelişme şok bir gelişme yaşandı. Müge Anlı’nın programına konuk olan Meryem Tahnal’ın eniştesi canlı yayında yaptığı açıklamada; “Meryem’i öldürüp Tütünçiftliği sahiline gömdüler” dedi. Ardından Müge Anlı’ya yer gösterdi.

Müge Anlı’daki bu itirafı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti, vakti kaybetmeden harekete geçti. Tütünçiftliği sahiline kadavra köpekleri ve iş makinaları getirildi. Kazı çalışmaları başlatıldı. 10 yıldır kayıp olan Meryem Tahnal ve kızına ait bir iz aranıyor.

 

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