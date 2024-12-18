  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem

Muğla açıklarında deprem
Güncelleme:

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 11.58 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

Etiketler son depremler  Muğla deprem AFAD
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti!
Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı!