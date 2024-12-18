Muğla açıklarında deprem

''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı!

HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı

Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı