Muğla açıklarında deprem
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Muğla'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Datça açıklarında meydana gelen ve kısa süreli endişe yaratan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09:22'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, 10,62 kilometre derinlikte kaydedildi.
Çubuk'un yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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