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Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı

Muğla açıklarında korkutan deprem: 4,7 ile sarsıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 22.09'da 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 224 kilometre mesafede olan depremin, 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Muğla açıklarındaki deprem ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür şunları söyledi;

 "Girit adası açıklarında art arda depremler oluyor. En son deprem 4,8. Depremler Plini-Strabo zonu üzerinde. Biliyorsunuz bu zon Helen-Kıbrıs yayının bir parçası. Sevgiyle..."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem  Muğla muğla açıkları AFAD deprem oldu
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