Muğla açıklarında korkutan deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 19.05'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.05'te Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 12,64 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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