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  3. 07 Mayıs 2020 15:25

Muğla Milas'ta traktör kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucunda traktör sürücüsü Hakan B. hayatını kaybetti.

Muğla Milas'ta traktör kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Kaza, Milas’ın Avşar Mahallesi’nde traktör kazası meydana geldi. Hakan Belen’in (45) kontrolünde seyreden 48 KK 551 plakalı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı.

Dere yatağına devrilen traktörün altında kalan Belen için olay yerine, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 sağlık ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Belen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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traktör , muğla , milas
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