Muğla sahilinde parçalanmış bir ceset bulundu

Muğla sahilinde parçalanmış bir ceset bulundu
Muğla’nın Dalaman ilçesi Kayacık Sahili’nde kimliği belirsiz bir parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kayacık Sahili’nde meydana geldi. Deniz kenarında bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

