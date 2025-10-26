Muğla Valiliği'nin 29 Ekim afişleri kriz yarattı

Muğla Valiliği'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle astığı afişlerde harf hatası yapılması tepkilere neden oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken Muğla'da tepki çeken bir olay yaşandı. Muğla Valiliği kentin billboardlarına 29 Ekim'e özel afiş astı. Valiliğin astığı afişlerde Cumhuriyet kelimesinin yanlış yazıldığı görüldü. Afişlerde, "29 Ekim 'Cuhmuriyet' Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Yanlışın fark edilmesi üzerine Valilik, "Cuhmuriyet" yerine "Cumhuriyet" yazılı yeni afişleri billboardlara astı. Cumhuriyet kelimesinin yanlış yazılması kentte tepkilere neden oldu. Cumhuriyet