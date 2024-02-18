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Muğla ve Malatya'da korkutan deprem!

Muğla ve Malatya'da korkutan deprem!
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AFAD, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde, Malatya'nın Darende ilçesinde ise 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.47'de Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 28 kilometre derinliğinde yaşandı.

MALATYA'DA DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre yaklaşık 10 dakika sonra ise 21.57'de Malatya'nın Darende ilçesinde de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerine 11.9 kilometre derinliğinde yaşandı.

Etiketler deprem  Muğla Malatya
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