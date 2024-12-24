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Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 19.00'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 8.74 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler AFAD deprem son depremler  Muğla
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