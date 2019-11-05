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  3. 05 Kasım 2019 10:09

Muğla'da bir deprem daha! Ege peş peşe depremlerle sarsıldı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre 3.6, 3.2 ve 3.3 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Muğla'da bir deprem daha! Ege peş peşe depremlerle sarsıldı!
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 06.50'de, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde oldu. Köyceğiz'de, saat 06.51'de olan 3.2 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi merkezli, Richter ölçeğine göre, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 09.33'te, merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7,03 kilometre derinliğinde oldu. 
 

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