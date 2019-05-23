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  3. 23 Mayıs 2019 23:07

Muğla'da kaza ! Sinir krizi geçirdiler...

Muğla'da yağmur nedneiyle kayganlaşan yolda karşı şeride geçen TIR bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Muğla'da kaza ! Sinir krizi geçirdiler...
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Savrularak, yaklaşık 50 metreden şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılardan Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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