Muğla'da korkutan deprem! Çevre iller de sallandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Akdeniz açıklarında şiddetli bir deprem oldu.



AFAD'dan alınan bilgilere göre, Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 41 kilometre olarak ölçüldü.

Paniğe neden olan deprem Muğla ve Antalya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



Kandilli Rasathanesi Akdeniz merkezli depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

"20 SANİYE SÜRDÜ"

DHA Muhabiri Ahmet İstek Akdeniz'de gerçekleşen depremde son durumu aktardı:

Muratpaşa ve Lara bölgesinde vatandaşlar balkona çıktı. 20 saniye kadar sürdü. Depremi en iyi hissedenler binaların üst katındaydı. Antalya zaten Deprem kuşağında. Zaman zaman 3-4 şiddetinde depremler oluyordu. 2 yıl önce Fethiye açıklarında şiddetli bir deprem meydana gelmişti.

ARTÇI DEPREMLER

Muğla açıklarında meydana gelen depremin ardından 2.4 ve 2.9 büyüklüğünde artçı depremler gerçekleşti.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Kurum, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.