Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

Muğla ili Marmaris ilçesinde 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/dsAxPjpK2u