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Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi

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AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,  Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, yerin 6.89 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler  Muğla Marmaris deprem AFAD
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