Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi
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AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem, yerin 6.89 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-07-09
Saat:12:11:53 TSİ
Enlem:36.90361 N
Boylam:28.125 E
Derinlik:6.89 km
Detay:https://t.co/GV8YZE5vTi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından X hesabından yaptığı açıklamada, '' Muğla ili Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
Muğla ili Marmaris ilçesinde 4️⃣,4️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/dsAxPjpK2u
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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