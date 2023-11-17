Muğla'da korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 16.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olarak açıklandı.



Paniğe neden olan deprem yerin 6.22 kilometre altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyurdu.