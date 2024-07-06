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Muğla'da korkutan deprem: Marmaris sallandı

Muğla'da korkutan deprem: Marmaris sallandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre depremin derinliği 66.04 km olarak kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler  Muğla Marmaris deprem deprem oldu AFAD kandilli son depremler
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