Muğla'da korkutan yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Ormanlarımız yanmaya devem ediyor. Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Menteşe Sarnıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.