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  3. 09 Eylül 2019 16:55

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da orman yangını
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Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ve 100 orman işçisi ile müdahale edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan Yenice Mahallesi Omaran mevkisindeki mezarlık alana da sıçrayan yangında bazı mezar taşları da zarar gördü.

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