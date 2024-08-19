Muğla'da orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı. Datça'da da orman yangını çıkardığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı.

Yava Mahallesi'ndeki yangınla ilgili Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler savcılık ifadelerinde, olay tarihinde saat 10.00 sıralarında bölgeye bıraktıkları arılara bakım yapmak için gittiklerini, körüğü çakmakla tutuşturduklarını, körük dışında bir alanda ateş yakmadıklarını ileri sürdü.

İşleri bittikten sonra körüğü söndürüp bölgeden ayrıldıklarını iddia eden şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri belirtildi.

Görgü tanıkları ise yangının arı kovanlarının bulunduğu yerde başladığını belirttiği kaydedildi.

Arıcılık faaliyetine ilişkin izinleri yokmuş

Ayrıca, şüphelilerin bahse konu arazide arıcılık faaliyetine ilişkin izinleri olmadığı tespit edildi.

Yava Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında bölgeye arı kovanları koydukları tespit edilen M.Ş. ile oğlu İ.Ş, yangına sebep oldukları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Datça'da da bir şüpheli tutuklandı

İlçede dün çıkan orman yangınının ardından bölgede çalışma yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli dağlık araziye kaçtı.

Ekipler, tarafından saklandığı arazide yakalanan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından olayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınına sebebiyet verdiği sanılan 1 şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında dün duyurmuştu.