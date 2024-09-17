Muğla'da ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunan bebekle ilgili soruşturmada 2 şüpheli Jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mesire yerinin yakınındaki ormanlık alanda bulunan bebeği terk edenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler S.M. ve R.S'yi gözaltına aldı. Biri kadın olan söz konusu 2 zanlının jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Devlet korumasına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karaçulha Mahallesi Kayıkseki Mesire Alanı'nın üst kısmındaki ormanlık alanda 6 Eylül'de, 2 kişi duydukları sesler üzerine, çalıların içine terk edilen yeni doğmuş erkek bebek bulmuştu.
İlçedeki özel hastaneye götürülen bebek tedavi altına alınmıştı.
AA
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