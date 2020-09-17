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  3. 17 Eylül 2020 22:21

Muğla'da Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 54 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında 2 sal içinde sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 2 sal içindeki 54 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların kaçak geçişlerini organize ettiği ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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