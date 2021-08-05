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Muğla’daki yangın şüphelilerine ilişkin yeni gelişme

Muğla’daki yangın şüphelilerine ilişkin yeni gelişme

Milas'ta yer alan makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Milas’a bağlı Ekindere Mahallesi’nde, geçen 2 Ağustos'ta meydana gelen olayda, yöre halkı 4 şüphelinin zeytinlik alana molotofkokteyli atarak kaçtığını fark etti.

Molotofkokteyli atılan alanda çıkan yangın kısa sürede vatandaşların ve ekiplerin desteğiyle söndürüldü.

 Vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Milas’ta kundaklama girişiminin ardından İzmir istikametine kaçtığı belirlenen 4 şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İzmir girişinde yakalandı.

Milas Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı’na getirilen şüpheliler, burada toplanan vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. İşlemlerin ardından dün Milas Adliyesi’ne sevk edilen kundaklama şüphelilerinden 3’ü sevk edildikleri adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BODRUM'DAKİ YANGINA 3 TUTUKLAMA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçen 3 Ağustos'ta çıkan ve 1 dönümlük alanı küle çeviren yangınla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak suçundan tutuklandı.

Etiketler yangın milas muğla
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