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''Muhalefet olarak sana inanıyoruz'' deyip Sedat Peker'e destek verdi

''Muhalefet olarak sana inanıyoruz'' deyip Sedat Peker'e destek verdi
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri olmak suçuyla BAE'den iadesi istenen Sedat Peker'e çok konuşulacak bir çağrıda bulundu.

Gazeteci Seyhan Avşar, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in yakınları aracılığıyla verdiği 'video' cevabını paylaşmış, Peker’in, “Yaşadığım sürece, hatta ölürsem sözlerimin arkasında duracağım. Videoları paylaşacağım.” dediğini söylemişti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e destek oldu.

Enginyurt, şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen yaşayacaksın, biz muhalefet olarak sana inanıyoruz, açıkladığın her meselenin takipçisi olacağız. Devr-i Sabık yaratarak hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Enginyurt'un paylaşımının tamamı şöyle:

“Yaşasamda,ölsemde son iki ay konuşacağım.” Diyen Sedat Peker doğrunun,cesaretin,inancın ve hesaplaşmanın ispatı olmuştur. Sedat Peker sen yaşayacaksın,biz muhalefet olarak sana inanıyoruz,açıkladığın her meselenin takipçisi olacağız.Devr-i Sabık yaratarak hesap soracağız"

Cemal Enginyurt ''Muhalefet olarak sana inanıyoruz'' deyip Sedat Peker'e destek verdi

 

Etiketler sedat peker cemal enginyurt paylaşım destek
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