Muhalefetten fesli Atatürk düşmanı Mısıroğlu'nun adına şerh

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Atatürk’e yönelik hakaretleri ile gündeme gelen Kadir Mısıroğlu’nun ismini kentte sokak ya da caddeye verme kararı almıştı. Muhalefetin tepkisi sonucu AKP, Mısırlıoğlu’nun adını caddeye vermekten vazgeçti.

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi’nde dün yapılan meclis toplantısında İYİ Parti ve CHP’lilerin konuya tepki göstermesinin ardından teklif Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gündeme alınmadı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre; belediyenin dün gerçekleşen Ağustos ayı ilk meclis toplantısında CHP’li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin tepkisinin ardından teklif gündeme alınmadı.UZ”

CHP’li Akbuğa Büyükşehir Belediye meclisinde yaptığı konuşmada, “Biz Konya’nın adının cumhuriyet düşmanlarının isimlerini caddelerine veren bir kent olarak değil, hizmetleriyle gündeme gelen bir kent olmamasını istiyoruz” sözlerine AK Partili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konunun sadece bir teklif olduğunu ve gündeme alınmadığı yanıtını verdi.

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