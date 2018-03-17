SON DAKİKA
AFRİN'DE HASTANE BOMBALANDI İDDİASINA TSK'DAN AÇIKLAMA
TSK DUYURDU ! AFRİN'DE KAÇ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
TSK duyurdu ! Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi ?
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
Afrin'de hastane bombalandı iddiasına TSK'dan açıklama
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
İstanbul'da korkunç kaza ! Gündüz gözüyle ortaya çıktı
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Sular durulmuyor ! Emekliliğine iki gün kala kovuldu
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik telefon görüşmesi
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
AYM'den flaş Şahin Alpay kararı !
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
Rusya: ''Batılı devletler teröristleri koruyor''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Mart 2018 09:48

Muhammet dede Erdoğan'la görüşecek

Afrin'e giden askerlere çay demlemesiyle tanınan 85 yaşındaki Muhamett Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Bulut, 40 yıldır elinden düşürmediği tespihini Erdoğan'a hediye edeceğini söyledi.

Muhammet dede Erdoğan'la görüşecek
A+ A-

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e geçmek üzere Hatay'a gelen askerlere çay demleyen 85 yaşındaki Muhammet Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacak.

Suriye sınırında Mehmetçik'e çay demleyip, zeytin çekirdeklerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tespih hediye eden Muhammet dede, 1 Nisan'da gerçekleşecek AK Parti Olağan Hatay İl Kongresi'nde Erdoğan'la bir araya gelecek.

Muhammet Bulut'a müjdeli haberi, Hassa Belediye Başkanı Abdurrahman Demirel ile işadamı Haydar Albayrak, Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'ndeki evine giderek verdi.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan iş adamı Albayrak, Muhammet dedenin yapmış olduğu tespihi Erdoğan'a AK Parti Bolu İl Teşkilatı 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere geldiğinde teslim ettiğini söyledi.

Erdoğan'ın hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Albayrak, bunun üzerine Erdoğan'ın Hatay'a geldiğinde Muhammet dedeyle bir araya gelmek istediğini aktardı.

40 yıllık tespihini hediye edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve ona her zaman dua ettiğini belirten Muhammet dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacak olmaktan mutlu olduğunu anlattı.

Erdoğan'a 40 yıllık tespihini hediye edeceğini ifade eden Muhammet dede, şöyle konuştu:

"Zamanında bizim burada yaklaşık 36 bin dönümlük arazide bulunan zeytin ağaçlarından her birinden bir çekirdek buldum. Onlardan bir tespih yapmıştım. Yaklaşık 40 yıldır bende. Onunla iki defa hacca gittim geldim. O tespihi Cumhurbaşkanımızın şahsına hediye edeceğim. Birini de eşine, diğerini de Başbakanımıza hediye edeceğim. İnşallah üç tane tespihimle oraya varacağım. Allah nasip ederse. Çam sakızı çoban armağanı hediyem."

AA

recep tayyip erdoğan , muhammet bulut
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM