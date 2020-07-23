Muharrem İnce dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıl sonra yaptı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Çıkan kararlarda 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

TEMELLİ VE AKSAKALLI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ



YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararın ardından 2018'deki tartışmalar akıllara geldi.

2018'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, rakibi Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmasına katılan ve Erdoğan'a alkışlarıyla destek veren Orgeneral İsmail Metin Temel Paşa'yla ilgili "30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İnce'nin bu ifadelerine Erdoğan, seçim mitinginde çok sert tepki göstermişti.

Erdoğan "Bu millet sana Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökecek fırsatı hiçbir zaman vermez ama seni o sandığa öyle bir gömer ki çok hevesli olduğun CHP genel başkanlığı yarışına katılacak yüzün dahi kalmaz" demişti.

Kaynak: Bu karar çok konuşulur: Muharrem İnce dedi, Erdoğan 2 yıl sonra yaptı