Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında “Memleket Hareketi” partisini kuran Muharrem İnce, koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek. İnce, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." mesajı ile duyurmuştu.