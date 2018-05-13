Muharrem İnce: ''Hesap sormazsam namerdim''

Soma maden kazasında hafızalara kazınan 'tekme atma' olayı ile ilgili konuşan Muharrem İnce, 'O tekme atandan hesap sormazsam namerdim' dedi.



CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Soma'da kısa bir konuşma yaptı.

İnce Soma maden kazasında hafızalara kazınan 'tekme atma' olayı ile ilgili olarak "O tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim" diye konuştu.

İşte İnce'nin o ifadeleri;

“Asla intikam ve rövanş peşinde değilim ama o tekme atma olayı vardı ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme atandan hesap sormazsam namerdim. Bir evde anne varsa önce bayat ekmek yenir bir evde anne yoksa taze ekmek bayat gelir. Annelerimiz için çalışacağız.”