Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepk,

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, sosyal medya hesabından iktidara eleştiride bulundu.

İnce’nin Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

Böylesine büyük bir bela ile uğraşırken, millet çaresizlik, işsizlik, yoksulluk içinde iken Ulusa sesleniş adı altında muhalefetle kavga ederek, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sağlayamazsınız, maske bile dağıtamamış olmanın beceriksizliğini ortadan kaldıramazsınız.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda CHP’yi hedef almıştı.

Erdoğan, şunları söylemişti:

* Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır.

* CHP’nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır.