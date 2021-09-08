Muharrem İnce'ye hapis cezası!
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.
İnce paylaşımında, “10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz” ifadelerini kullandı.
İnce'nin paylaşımı şöyle:
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