Muharrem İnce'ye hapis cezası!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabı üzerinden kendisine 5 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

İnce paylaşımında, “10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz” ifadelerini kullandı.

İnce'nin paylaşımı şöyle: