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Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı

Muhittin Böcek, yeğenini Genel Sekreter Yardımcısı olarak atadı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı'na Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana beraberinde olan yeğeni Cemil Böcek'i atadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı. Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı. Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.

Emekli olan Durmuş Ali Arslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uzun zamandır beni yoran sağlık sorunlarım nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden emekli oldum. Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımla çok güzel ve başarılı 6 yıl geçirdiğime inanıyorum. Halkımıza samimi ve gayretle hizmet etmeye çalıştım. Bilerek kalp kırmadım, asla haram yemedim, başkanınızın ve halkımızın yüzünü yere eğecek bir davranışta bulunmadım. Tarihin minnacık bir yerinde hoş bir sada bırakabildiysem ne mutlu bana. Bıraktığım göreve atanan güzel insan Cemil Böcek başkanımıza da hayırlı olsun. O zaten başarılı bir yönetici daha iyisini de yapacaktır." (DHA)

DHA

Etiketler muhittin böcek CHP antalya büyükşehir belediye başkanı Genel Sekreter Yardımcılığı Cemil Böcek
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