Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'e tahliye kararı
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, mahkeme kararıyla adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da gözaltına alınan, 3 Mayıs'ta sevk edildiği sulh ceza hakimliğince 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan gelini Zuhal Böcek'in, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Zuhal Böcek, geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında ek ifade vermişti.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol