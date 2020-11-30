Muhittin Böcek'ten aylar sonra ilk fotoğraf

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muhittin Böcek, 3 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Özel hastanede tedaviye alınan belediye başkanı durumu kötüleşince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
7 Eylül’de yoğun bakım servisine alınan belediye başkanının durumu zamanla iyiye gitti. Belediye başkanı önce rahatça hareket etmeye, ardından gıda almaya başladı.
Yoğun bakımdaki tedavisi 64 gün süren Muhittin Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.
Sağlığına kavuşan Muhittin Böcek birkaç gün içinde taburcu edilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol